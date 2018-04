45 musiknavne klar til Kløften Festival

Mere kokurrence

Kløften Festivalen spiller i dagene den 28.-30. juni og finder sted i en tid med skærpet konkurrence. Ikke mindst fremkomsten af Tinderbox Festivalen i Odense, der afvikles de samme tre dage, har kunnet mærkes hos den sønderjyske festival.

Men også krav til skærpet sikkerhed har indflydelse på arrangementet, der i mange år har taget imod deltagerne i et kæmpe børnekarneval. Gennem årene er karnevallet gået rundt i byen for at samles til sidst i Kløften, men på grund af terrorsikring skal alle gæster visiteres, og kontrollørerne kan ikke nå at visitere karnevalsdeltagerne, der består af 5-600 børn plus forældre og pædagoger, der kommer strømmende samtidig.