STARUP: Torsdag morgen var politiet på kontrol på Lundingvej. Her passerede skolebørnene et fodgængerfelt. ATK-vognen målte hastigheder, og 43 bilister blev fanget i at køre alt for stærkt. Fire af dem får et klip i kørekortet. Den hurtigste kørte 75 km/t. Det er en 50 km/t zone.