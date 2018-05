Det er bedre med to-lærerordninger end med en lang skoledag. Udvalget for børn og familie har godkendt, at 40 skoleklasser kan gå tidligere hjem næste år.

40 skoleklasser fordelt over flere af Haderslev Kommunes skoler kan næste år tjekke ud af skoledagen en time før end ellers. En lang række skoler i kommunen har nemlig søgt om at få lov til at konvertere undervisningstimer med én lærer til timer med to lærere på, og de fleste har fået et ja fra udvalget for familie og børn.

- Vi mener, at flere timer med to voksne, det kan være en pædagog og en lærer, er bedre end en times ekstra undervisning. Så vi vil gerne udfordre de lange skoledage til fordel for flere to-lærertimer, siger formand for udvalget Henrik Rønnow (S).

Han glæder sig over, at skolerne har søgt, fordi han mener, at det også er forældrenes ønske:

- Jeg hører fra rigtig mange forældre, at de synes, at skoledagen er blevet for lang. Derfor kommer vi også dem i møde, siger Henrik Rønnow.

Næsten alle skoler, der har søgt om at få konverteret understøttende undervisning, som det kaldes, til en kortere skoledag, har fået et ja. Det kræver dog en begrundelse at få en tilladelse, og nogle enkelte skoler er blevet bedt om at komme med en bedre begrundelse. det er heller ikke alle skoler, der har søgt.

Der er i forvejen 10 skoleklasser i kommunen, som kan gå hjem en time før.

- Vi vil jo gerne styrke undervisningsmiljøet på skolerne, både hos lever og lærere. Der er lærere, der kæmper med meget tunge problemer i klasserne, som forhåbentlig vil have gavn af at have en pædagog at sparre med, og som kan hjælpe i undervisningen, siger Henrik Rønnow.

Håbet fra politikerne er også, at en time før fri vil give mere rum til at lave andre og mere utraditionelle ting.

- Skolebestyrelserne må gerne komme lidt på banen her med forslag til, hvad der kan lukke skolen mere op for samarbejde med foreningerne. Det kan også være mere bevægelse i skoledagen, som vi gerne vil have mere af, siger Henrik Rønnow.

Ingen skoler, der ikke har et pasningstilbud som SFO efter skoletid, kan komme i betragtning. Udvalget har altså sikret sig, at en time før fri ikke efterlader elever uden et sted at gå hen eller uden en bus hjem.

Skolerne kan løbende søge udvalget om at få tilladelse til at afkorte skoledagen til gengæld for flere to-lærertimer.