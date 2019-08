3,9 kilometer cykelsti tiltrak 200 cyklister

Ny cykelsti mellem Over Jerstal og Vojens er populært. Små 200 cyklister mødte op for at fejre åbningen og cykle turen.

Over Jerstal: Siden februar har Haderslev Kommune arbejdet med etableringen af en ny cykelsti mellem Vojens og Over Jerstal. Fredag den 30. august kunne cykelstien så indvies. Og der kunne næppe være tvivl om, hvorvidt folk i Over Jerstal påskønner den nye cykelsti til 12 millioner kroner, 40 procent betalt af staten, resten af kommunen. Cirka 200 cyklister, fortrinsvis fra Over Jerstal, tog med på jomfrurejsen.

Det har i mange år været et ønske fra landsbyen, at man kunne cykle sikkert, væk fra den tung trafik på landevejen, til Vojens.

Lidt for dyrt?

Udvalgsformand fra byrådet, Thomas Vedsted (LA) skal klippe snoren sammen med byrådsmedlem Bent Kloster. Bent Kloster er vældig glad, men Thomas Vedsted har også en lille undren.

- Vi plejer at sige, at cykelstier koster cirka en million kroner per kilometer. De 12 millioner lyder lidt dyrt, synes jeg. Det kommer jeg nok til at spørge lidt til i forvaltningen, siger Thomas Vedsted.

Han tilføjer dog, at trods prisen, ville han også have stemt for en cykelsti, hvis han havde været medlem af byrådet, da stien var til afstemning.

Bent Kloster synes, at cykelstien er alle pengene værd. Og det er cykelstier i det hele taget for alle de landsbyer, der har været heldige at få én.

- Det er det hele værd. Det gør cyklen til en valgmulighed, så vi trygt kan sende vores børn afsted. Og de bliver også brugt til meget andet, fx til at løbe på. Jeg kender også mennesker højt oppe i alderen som holder sig i gang ved hver eneste dag, året rundt at cykle en fast runde, fortæller Bent Kloster.

Han mener, at kommunen med cykelstier får pengene igen på andre områder, hvis eksempelvis ældre borgere får nemmere ved at holde sig sunde og raske gennem cykling. Men det gælder også børn og unge.

De 200 cyklister stopper lige før Vojens ved indkørslen til Kudsk og Nissums jorddepot, hvor den røde snor klippes klokken 16 og alle deltagerne får en orange vest. Bag på vesten er der en tegning, som er tegnet af en elev fra 3. klasse på Over Jerstal Skole. Der står "Pas på hinaden", en hentydning til, at det kan være svært at være cyklist på en trafikeret vej. Herefter går turen, trygt ad cykelstien tilbage til Over Jerstal, hvor der var kaffe, kage og saftevand.