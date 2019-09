38-årig mand flygtede fra færdselsuheld ud over nærliggende marker

Haderslev: Politiet fangede lørdag eftermiddag en 38-årig mand fra Skanderborg, der forsøgte at flygte fra et biluheld nær motorvejsafkørslen ved Haderslev Nord.

Manden var fuld og et vidne fortalte politiet, at han var løbet fra stedet via de nærliggende marker, hvor politiet også pågreb manden og fik taget en alkometertest på ham.

Forinden havde han kørt sin bil ind i autoværnet, bilen tog en del skade og vragdelene fra bilen blev spredt ud over kørebanen, en enkelt bilist blev impliceret i uheldet, da han ramte nogle af vragdelene.

Han er blevet sigtet for spirituskørsel og for ikke at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med uheldet.

- Når han flygter fra stedet, så går vi også ud fra, at han ikke ville ansvaret på sig. Så det sigter vi ham også for, fortæller vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Nikolaj Hølmkjær.