34 borgere har fået tilkendt seniorførtidspension

- Det betragter jeg som en positiv historie. Jeg er rigtig tilfreds med, at vi ligger så flot, siger formanden for beskæftigelses- og integrationsudvalget, Jon Krongaard (DF), der ikke mener, at der i det nuværende system er et alternativ til ordningen.

Din arbejdsevne skal være nedsat, så du ikke kan forsørge dig selv ved et almindeligt arbejde eller et fleksjob. Kommunen kan anmode om dokumentation for din helbredstilstand, men der vil ikke blive iværksat ressourceforløb for at fremme arbejdsevnen.Sådan kan du få seniorførtidspension: Der skal være fem år eller kortere tid til, du når din folkepensionsalder. Du skal have en aktuel og langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet. Det vil sige mindst 20-25 års beskæftigelse. Du skal søge kommunen om seniorførtidspension. Kommunen skal afgøre sagen senest seks måneder efter, at den har modtaget din ansøgning. Det beløb, du får i seniorførtidspensionen, svarer til almindelig førtidspension. Enlige: 18.875 kroner heraf udgør pensionstillægget 5169 kroner. Andre: 16.044 kroner heraf udgør pensionstillægget 4442 kroner. Beløbet er skattepligtigt og til en vis grad afhængigt af eventuel anden indtægt.

Plaster på såret

Seniorførtidspension blev indført som et plaster på såret for afskaffelsen af førtidspensionen, men ordningen, som her forud for det kommende folketingsvalg får landspolitikerne til at strides og kives, er aldrig helt kommet til at fungere. Kun 1458 borgere er på landsplan tilkendt den særlige ydelse, mens 157 har fået afslag. I Haderslev Kommune har tre fået afslag.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) udsendte i marts derfor et brev til landets kommuner, hvori han opfordrede kommunerne til at have skærpet fokus på muligheden for at tilkende nedslidte seniorer den særlige seniorførtidspension.