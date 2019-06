32-årig misbruger blev fængslet og skal mentalundersøges

Efter nogle dage med blandt andet hærværk, vold og trusler mod politibetjente og et vidne, blev en lokal mand torsdag varetægtsfængslet. Han er sigtet for otte forhold ind til videre.

HADERSLEV: Sigtelserne hobede sig op mod en 32-årig lokal mand under grundlovsforhøret med ham torsdag eftermiddag: Hærværk, tilsvining, trusler samt vold mod politiet, trusler mod vidne, modsætte sig anholdelse samt besiddelse af en hash og kniv.

Alt sammen var foregået over to af de tre første dage i denne uge; mandag og onsdag.

Halvdelen af det erkendte han, grædende og opgivende. Men dog med modifikationer. For eksempel at han skulle have sagt blandt andet "bøssesvin" og "homoer", da to betjente havde fat i ham i mandags, var rigtig nok.

- Jeg har en dysfunktionel personlighedsforstyrrelse, så det var ikke til dem, forklarede han.

Men de mere alvorlige sigtelser som vold og trusler mod politiet, dødstrusler mod et vidne og samt hærværk mod samme nægtede han. Dødstrusler skulle han have fremsagt onsdag eftermiddag på Møllepladsen.

Det var blandt andet udsagn som; "fuck dig din luder du bliver fandeme sprættet op".