31-årig stak af, efter landsretten kendte ham skyldig i Noahs død

Kort efter landsretten kendte Noahs mors ekskæreste skyldig i at have forvoldt Noah død ved stump vold, stak han i pausen af fra retten.

SØNDERBORG: Jesper Hovgaard, der for kort tid siden blev fundet skyldig i, at have forvoldt Noahs død, er stukket af fra resten af retssagen.

Da retsformanden var færdig med at læse dommen op, erklærede hun pause i godt 25 minutter. Udenfor retslokalet stod to betjente, som blev fulgt om på bagsiden, så de ikke lige kunne ses.

Den tiltalte, nu dømte, Jesper, stod ude foran retten sammen med sine pårørende, og kort efter satte han sig ind i en bil sammen med sin kæreste og et familiemedlem til hende, hvorpå de kørte fra retten, og siden har ingen set ham. Sagen fortsætter dog, og han står til en meget lang fængselsstraf.

Kendelsen kom tilsyneladende også som et chok for ham. Idét retsformanden sagde, at landsretten fandt Jesper skyldig, virkede den tiltalte Jesper rystet, og hans forsvarer lagde en hånd på ham. Hans nuværende kæreste brød sammen, og de gik derfor ind i et tilstødende lokale, hvorfra man kunne høre gråd.

Han er endnu ikke efterlyst af politiet, fortæller senioranklager Anette Wolf Pedersen.

Klokken 14.45 afsiges dommen.