302 piger og kvinder gav den gas: - Det er pissesjovt, når ingen prøver på at score én

Vojens: Da Sofie Io Schibye fra Aarhus fredag eftermiddag stod af toget i Vojens, anede hun ikke, hvad hun gik ind til. Hun kendte heller ikke de to piger, der hentede hende.

- Men jeg kunne genkende dem på tøjet, siger hun og peger på Ditte Sofie Brandi og Line Skovrup fra Haderslev.

De er lige som Sofie og en fjerde bekendt, May Ørnsholt fra København, klædt på i mexicansk folklore eller som hede chilier. Sammen med Lena Marie Hybschmann fra Vojens, Julie og Birgitte Larsen fra Over Jerstal samt Freja Hejsel udgør de en lille oktet af de 302 piger og kvinder, der her i 2019 har tilmeldt sig Høttens traditionsrige pigefrokost, som i år altså for første gang har deltagelse af Sofie.