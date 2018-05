300 øvelser på tolv minutter

Mandag og onsdag udførte 8. klasserne, der som de første har deltaget i sundhedsprojektet SUUS på Sønder Otting skole, deres endelige tests. Det gav sved på panden, når børnene kæmpede for at nå deres mål.

- Det er vigtigt, at eleverne får en forståelse for, at vi ikke bare har en krop, men at vi er vores krop, og den skal vi passe godt på, siger Jan Pedersen, der er en af flere idrætslærere bag projektet.

De sidste to år har eleverne deltaget i skolens sundhedsprojekt, SUUS, hvor de to gange om ugen har trænet i 30 til 40 minutter, og nu har forløbet nået sin afslutning.

Maks tolv minutter. Det er, hvad Morten Berwald Ketelsen og de andre drenge i gymnastiksalen på Sønder Otting Skolens Ungeunivers forsøger at nå øvelserne på. I alt er der otte forskellige øvelser med alt fra ryg-, arm- og mavebøjninger til reaktionsøvelser, der allesammen skal laves i en bestemt rækkefølge og med et bestemt antal gentagelser. Det er hårdt, for drengene skal igennem alle øvelser tre gange på de tolv minutter, hvilket betyder, at de når at lave øvelserne i alt 300 gange.

SUUS står for "Sundhed Unge-Univers Syd". For at afslutte projektet for pilotholdet skal eleverne testes i O-løb og lave en Bronze cirkel-test. Eleverne har kunne vælge mellem tre niveauer til BC-testen. A, B og C. For at klare BC-testen på Niveau B skal eleverne lave 6 kropshævninger, 12 benbøjninger, 16 mavebøjninger, 16 benbøjninger, 12 armstrækninger, 10 reaktionsøvelser, 14 rygbøjninger og 14 englehop. Alle øvelser skal laves tre gange på maksimalt 12 minutter.

Sidste runde

Tilbage i idrætshallen er Morten Berwald Ketelsen i gang med sin tredje og sidste runde på øvelserne. Han er lidt rød i hovedet, sveden pibler langsomt frem og øvelserne går ikke helt så hurtigt, som i starten, men han fortsætter. Hans makker Mads Lassholdt holder styr på tiden og kommer med opmuntrende ord. For godt 10 minutter siden var det ham, der lå og svedte på gulvet, mens Morten talte øvelser.

Efter det tiende englehop er Morten færdig. Uret på telefonen siger 10 minutter og 40 sekunder. Han klarede den.

- Jeg troede ikke, at jeg kom under 15 minutter, men jeg havde valgt det her niveau for at presse mig selv. Jeg er virkelig tilfreds, siger han, nu siddende på gulvet, mens han forsøger at få vejret.

Eleverne har selv valgt, om de ville gå efter at fuldføre øvelserne på ni, tolv eller femten minutter.

For Morten Berwald Ketelsen har det været et meget udviklende forløb at være med i de sidste to år.

- Jeg gik til fitness før, men kunne ikke tage en eneste armhævning. Nu kan jeg tage tolv i streg, siger han.

Det er ikke det eneste, som har ændret sig. Morten Berwald Ketelsen synes, at det er blevet nemmere at koncentrere sig sidt på dagen, når de har haft SUUS-træning. Det har flere af lærerne også bemærket ikke kun hos Morten, men hos alle eleverne.