30 vandboringer i Haderslev er forurenet

Der er fundet pesticidrester i flere vandboringer i Haderslev, selvom Provas for en måned siden proklamerede, at deres var rene.

Malene Staub fortæller, at Provas tager flere prøver, end der kræves i bekendtgørelsen på området. Hvis selskabet finder pesticidrester, der er under grænseværdien, bliver bliver boringen lukket.

- De andre boringer, hvor der er fundet pesticider, er undersøgelsesboringer i Haderslev, som vi anvender til at følge en cirka 20 år gammel forurening. Denne forurening var dengang medvirkende til, at vi måtte lukke en række indvindingsboringer og etablere nye for at kunne få rent grundvand, siger hun.

- Det bekymrer mig, at der i øjeblikket sker en stigning i pesticidfund landet over. Vi har stort fokus på at levere rent drikkevand til vores kunder, og derfor måler vi løbende kvaliteten af drikkevandet ved den enkelte kunde og prøver at fremtidssikre vores grundvandsressourcer, så godt vi kan, siger Malene Staub, der er driftsleder i Provas AS.

Danmarks Naturfredningsforening har lavet kortet på baggrund af en rapport, som GEUS har lavet for Miljøstyrelsen. GEUS er det nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland.

Haderslev: Vandet, som bruges til at koge kartofler og ris, kommer i Hadserslev fra Provas A/S, der har ansvar for, at det er rent vand, der kommer ud af vandhanerne. Provas oplyser, at drikkevandet er rent, men på Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside viser et kort, at der er fundet forurenede boringer i vandet i Haderslev i 30 tilfælde. Også fra Provas A/S.

Udsat for mange stoffer

Når Provas' boringer dukker op i rapporten fra GEUS, så betyder det ikke nødvendigvis, at de pesticider, der er fundet i vandboringerne, overstiger den maksimale grænseværdi. Men alligevel bruger Danmarks Naturfredningsforening boringerne til at vise, at der er urent vand i Haderslev. Og hvordan hænger det så sammen?

Danmarks Naturfredningsforening forklarer, at foreningen tager boringer med, hvor der er fundet pesticidrester under den tilladte grænseværdi, fordi de sammen med stoffer fra andre kilder udgør en sundhedsrisiko for borgerne.

- Når der bliver fundet et stof i en boring, er det en indikation på, at der også er andre stoffer, og det synes vi er et tegn på, at der skal gøres noget mere for at holde grundvandet rent, siger Walter Brüsch, der er geolog i Danmarks Naturfredningsforening.

Walter Brüsch mener, at det er på tide, det bliver kortlagt, hvor mange stoffer der er i grundvandet, så forbrugerne selv kan danne sig et overblik. Samtidig siger han, at Miljøstyrelsen tillader at vande afgrøder og dyr med vandet med giftstoffer, så længe de ikke overstiger den tilladte grænseværdi. Derfor vil der ifølge geologen over tid blive samlet mange giftstoffer, som forbrugerne bliver eksponeret for.

- Forskningen viser, at mænds sædkvalitet forringes og kvinder har sværere ved at få børn. Derfor bør vi også se på det vand, som indeholder pesticidrester under grænseværdierne.