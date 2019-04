30 år med Kontor Syd - butikken med alt fra toiletpapir til AV-udstyr

HADERSLEV: Der er linet op med stakke af printerpapir og toiletpapir ved indgangen til Kontor Syd på Christian X's Vej 2.

Der er bare ting, man ikke har lyst til at løbe tør for på kontoret.

Efter åbningen af en Rema Butik på hjørnet af Christian X's Vej finder også flere private kunder vej til Kontor Syd, der onsdag den 1. maj kan fejre 30 års jubilæum med butikken i Haderslev.

- Vi kan godt mærke, at Rema har givet mere trafik i området, for vi har også fået en del nye kunder her i butikken. Mange har haft en forestilling om, at vi kun var for erhverv, og at man skal have et CVR-nummer for at handle her. Det er et levn fra gamle dage, for vi er en butik, der er åben for alle, konstaterer filialchef Jacob Jeppesen.

Efter lukningen af fotobutikken i midtbyen, har Kontor Syd også fået pasfoto, hvilket igen har givet en del mere trafik.

- Der kommer dagligt 15-20 stykker ind, der skal have lavet pasfoto, fortæller Jacob Jeppesen.

Han er lidt over det hele i butikken, der har seks ansatte inklusive en tekniker.

Ellers er han meget ude af huset og rådgive erhvervskunder om indretning af kontormiljøer.

Indenfor kontormøbler kan Kontor Syd levere alt fra stole, borde og lamper fra førende designere- til alle former for støjdæmpende foranstaltninger.

Sidstnævnte er noget, som forretningen oplever en stadig stigende efterspørgsel på med de mange åbne kontormiljøer med masser af glas, der er moderne i dag.

- Mange har svært ved at holde larmen ud og føle sig forstyrrede, når kollegaen ved siden af taler i telefon, så det er et problem, vi bruger meget tid på at løse i samarbejde med virksomhederne. Vi samarbejder med producenterne om at lave lyd-kasser og andre støjdæmpende møbler, som kan passe ind de forskellige steder, fortæller Jacob Jeppesen.

Kvalitet, god service og rådgivning er alfa omega.

- Kunderne vil gerne handle lokalt, men de vil også have rådgivningen. Ellers kan det være lige meget, konstaterer Jacob Jeppesen.

Efter 40 år i branchen har han en stor viden om produkterne.

Kunder har forskellige behov, men uanset om man er en lille håndværksmester eller en større virksomhed, skal tingene bare fungere i dagligdagen.

- Der er rigtig mange, der laver fejlkøb på nettet for eksempel af print-patroner, og så kommer de tilbage hertil og handler. Måske man kan gøre et billigt købt på nettet, men det billige køb kan hurtigst blive dyrere i længden, konstaterer Jacob Jeppesen, mens han viser frem i afdelingen med printere og kopimaskiner.

- Det kan godt være, at du kan få en printer til 500 kroner på nettet, men den kan hurtigt vise sig at være voldsom dyr i drift, siger Jacob Jeppesen.

Et varemærke for Kontor Syd er, at produkterne skal være i en ordentlig kvalitet, så de kan holde længe.

De gælder alt fra almindelige kontorartikler som blyanter og kuglepenne til AV-udstyr og møbler.

- Vi har ikke discount-produkter, for tingene skal holde, og en blyant af god kvalitet holder bare længere. Det samme gælder sådan noget som kontorstole. Det er ikke de billigste mærker, vi har her i butikken, for de er designet til en arbejdsdag på kontoret, hvor man sidder meget ned, konstaterer Jacob Jeppesen.

Kvalitet hænger ofte også sammen med bæredygtighed, og alle ansatte hos Kontor Syd har været på kursus i FN's 17 verdensmål.

- Bæredygtighed er noget, vi skal tænke på, for det gør vores kunder også. Det er fremtiden, konstaterer Jacob Jeppesen.

Men Kontor Syd har mere end alt til kontoret.

Der er også lidt til spøg og skæmt.

En lidt sjov artikel i butikken er lodder til tombolaer.

- Dem sælger vi mange af, når byfesterne begynder, fortæller Jacob Jeppesen.

I denne tid er der også run på afdelingen med festartikler - det er både duge og servietter og andet til fester, jubilæer og receptioner.

Dugene af kraftigt papirkvalitet kan holde til en del mere, end dem, der forhandles i supermarkederne, og så fås de i et utal af farver

I det hele taget er der kommet mere knald på farverne i den moderne kontorindretning.

Før i tiden var standardfarverne på mapper sort og hvid.

I dag er der kommet masser af kulør på hylderne hos Kontor Syd.