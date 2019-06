Haderslev: Søndag klokken 16.22 blev en 29-årig mand fra Christiansfeld standset på en ATV ved Postvænget i Gram.

Manden blev sigtet for at køre på en uregistreret og ikke-forsikret ATV. Det viste sig også, at manden var påvirket af alkohol, og han blev derfor også sigtet for spirituskørsel.

En 22-årig mand kaldte i forbindelse med sigtelsen af den 29-årige en betjent for "fucking perker-politi". Den 22-årige blev derfor sigtet for fornærmende tiltale mod polititjenestemand og fik en bøde.