29-årig mand er tiltalt for to voldtægter af ekskæreste

En ung kvinde flygtede fra et turbulent forhold. Hendes ekskæreste mente, at deres samliv fortsatte efter flytningen, og at de flere gange havde frivillig sex.

HADERSLEV: En lokal 29-årig mand er ved et nævningeting i Retten i Sønderborg tiltalt for to voldtægter af sin ekskæreste i hendes hjem. Manden risikerer over fire års fængsel. Han nægtede sig skyldig på første dag i retssagen, der begyndte i sidste uge.

Der blev lagt dog et mindre røgslør over sagen. Den 29-årige mands forsvarer Hans Henrik Wurlitzer forsøgte at få lukket dørene, eller at få et referatforbud og eller i sidste ende et navneforbud.

Efter både anklager Annika Tranekjer og pressen havde protesteret, endte det med et navneforbud. Det betyder også, at der ikke må gengives detaljer, der kan identificere de implicerede.

Men ifølge den 29-årige mand var der ved begge lejligheder tale om helt frivillig sex fra begges side. Han mente oven i købet, at de var fortsat med at være kærester, efter hun var flyttet fra ham for nogle år siden. Og at han havde fået en nøgle til hende bolig. Den havde han haft i et til halvandet år.

Men han erkendte, at det nok var hans drikkeri, der var årsagen til, at hun forlod ham.

- Jeg ved ikke, om det var et stort forbrug. Det var ikke dagligt. Men jeg kunne godt drikke en fyraftensøl. Jeg havde nok mere en tendens til at være på arbejde og sammen med kammerater end at tage del i husholdningen, sagde han.