29-årig kvinde dømt for at brænde sit eget hjem af

Sagen kort

Branden i Skolegade 2 blev opdaget den 8. februar klokken 02.25 af en chauffør i en saltspreder. Retten afgjorde, at den 29-årige selv havde antændt branden måske så tidligt som klokken 23.30. Strømmen var gået på grund af en kortslutning mellem klokken 01 og 01.15 forårsaget af branden, ved at isoleringen på nogle ledningerne i loftet var smeltet. Han havde beregnet, at branden kunne være påsat 41-47 minutter tidligere, hvis der var tale en "standard" brand. Men det kunne også være både lidt tidligere eller lidt senere. En brand i køkkenet den 21. januar var der ikke rejst tiltale for, men anklageren sagde i sin procedure, at "nu viser det sig, at den brand også var mistænkelig og måske påsat". Og hun tilføjede om de fem arnesteder ved branden den 8. februar; "det kan være fordi, man tre uger før havde forsøgt sig med en brand, der var gået ud".