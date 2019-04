Haderslev: En 28-årig mand fra lokalområdet blev klokken 01.20 på Ny Erlevvej standset i sin bil af politiet. Det viste sig, at han ikke var i besiddelse af et gyldigt kørekort, og politiet har ligeledes sigtet ham for at køre rundt med en promille, der er højere end det tilladte. Derfor er han også blevet sigtet for spirituskørsel, oplyser Ole Aamann, der er vagtchef for Syd- og Sønderjyllands Politi.