28-årig bilist stoppet med stoffer i blodet

Haderslev/Hammelev: Da en 28-årig mand natten til lørdag klokken 00.35 blev stoppet af politiet på Ribevej, var han ikke kun påvirket af euforiserende stoffer. Han var nemlig også i besiddelse af to gram skunk, en form for cannabis, og står derfor at blive sigtet for to forhold.

Den 28-årige mand er fra lokalområdet og løsladt igen. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.