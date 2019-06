2700 fik fodbolden til at trille i pinsen

Haderslev Fodbold Klub afviklede for tredje gang HFK med gæster fra Tyskland, Holland og Polen. Cirka 300 frivillige har været på benene under stævnet.

Haderslev: Der er noget ganske uforligneligt ved fodbold. Uanset om man bor nord eller syd for grænsen, om man er dreng eller pige, høj eller lav, så taler fodbold sit helt særlige sprog. Sådan er det også denne søndag på boldbanerne ved Haderslev Idrætscenter. Her bliver der pludret løs på dansk, tysk, hollandsk og polsk, og der bliver driblet, scoret, lavet finter og hygget i stor stil. Der bliver også talt om "dumme" dommere, kampe, der kunne være gået bedre, og mål, der er scoret. Sejre og nederlag hører med til et fodboldstævne, og det gør hygge også.

Kort om HFK Cup er for fodboldspillere i alderen 11 til 19 år.Fodboldstævnet afvikles af Haderslev Fodbold Klub.



Finalerne blev spillet søndag.



Mandag rejser alle hjem.

Foto: Ludvig Dittmann Der blev gået til bolden, da Haderslev Fodbold Klub i de gule overtræksstrøjer søndag mødte Horsens KFUM på bane 6. Foto: Ludvig Dittmann

Mange frispark - Åh, det er ikke gået så godt for os. Der blev begået alt for mange frispark, og dem overså dommerne. Men det har været sjovt. Dion, Emil og Tarek fra Oldenburg sidder på plænen og spiller kort. Fodboldmæssigt kunne det godt være gået bedre for deres hold. Men de tre U12-drenge har alligevel nydt at være med til HFK Cup i Haderslev lørdag og søndag. Snart går turen hjem efter en god weekend. - Ja, vi har boet på en skole i Vojens. Den var vildt geil, sådan ser vores skoler derhjemme ikke ud, forklarer Tarek med henvisning til opholdet på Lagoniskolen i Vojens.

Foto: Ludvig Dittmann Uden mad, drikke og slik dur heltene ikke. Der var selvfølgelig også en slikbod ved Haderslev Idrætscenter, hvor de mange spillere fra Danmark, Tyskland, Holland og Polen kunne forsyne sig. Foto: Ludvig Dittmann

Alle baner i brug Med 2700 spillere og på den gode side af 4000 deltagere fra Tyskland, Holland og Polen samt Danmark er stort set alle skoler i Haderslev taget i brug til at huse de mange gæster ved HFK Cup, der i år afvikles for tredje gang. Hovedparten af gæsterne kommer fra Tyskland, oplyser formanden for Haderslev Fodbold Klub, Claus Dall, der også er stævneleder. 459 fodboldkampe bliver lørdag og søndag spillet på banerne ved Haderslev Idrætscenter samt banerne ved Louisevej. - Vi har alle baner i brug, siger Claus Dall, der glæder sig over søndagens gode vejr. Lørdagens vind var hård.

Foto: Ludvig Dittmann Det gik fodboldmæssigt ikke så godt for drengene fra Oldenburg, men de hyggede sig så til gengæld med kortspil. Foto: Ludvig Dittmann

Sammenligner Diane Blokhuis er træner for et U13-pigehold fra Zwolle i Holland, der for første gang er med til HFK Cup. Pigerne og deres træner synes, det er er sjovt at være med, selvom det også resultatmæssigt kunne være gået bedre for pigerne: - Vi har tabt tre kampe, vundet en og spillet en uafgjort, siger Diane Blokhuis, der fortæller, at det er sjovt at spille mod hold fra andre lande: - Så kan vi se, hvor vores piger spilmæssigt står i forhold til de andre hold. Nogle er rigtig hurtige, siger hun og forklarer, at holdet bor på UC syd. Alle har været inviteret til sodavandsfest lørdag, og her var der også et arrangement for trænere og ledere.

Foto: Ludvig Dittmann Pigeholdet fra Zwolle i Holland var for første gang med til Haderslev Cup. Det var en stor oplevelse. Foto: Ludvig Dittmann

300 frivillige Så stort et stævne afvikler ikke sig selv. Cirka 300 frivillige er på benene for at hjælpe med indkvartering, vagter, madlavning og servering, kampafvikling og resultatformidling samt salgsboder. Det sker i et samarbejde med Starup UIF og Vojens BI. For Claus Dall er det en stor glæde, at så mange hjælper til med at afvikle det store stævne. - Der bliver gået rigtig mange skridt, men der er også en helt særlig stemning over det, så det er dejligt, siger han.

Foto: Ludvig Dittmann Der var masser af tid til at se fodbold og hygge, da der var Haderslev Cup lørdag og søndag. De tyske deltagere var dygtige til at bygge lejr. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann 2700 fodboldspillere fra Danmark, Tyskland, Holland og Polen var lørdag og søndag Haderslev til HFK Cup, der afvikles for 3. gang. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Formanden for Haderslev Fodboldklub, Claus Dall, tog en tjans ved grillen. I alt er 300 frivillige med til at afvikle Haderslev Cup. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Haderslev Fodbold Klub og Horsens KFUM mødte hinanden i en kamp søndag. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Lørdag blæste en kraftig vind, men søndag var der også tid til at nyde det gode vejr ved Haderslev Idrætscenter. Foto: Ludvig Dittmann