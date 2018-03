27-mand står til flere års fængsel i sexsag med mindreårige piger

Sagen kort

Den 27-årige mand er tiltalt i ni forhold. Det ene handler om samleje med en 13-årig pige i hans lejlighed i Haderslev, hvor han også holdt pigen skjult for hendes mor. Andre forhold handler om forsøg på at skaffe sig samleje med mindreårige piger; blandt andet i en skov i Toftlund. Et handler om et forsøg på at stille en 13-årig pige til rådighed for sex med en anden mand. Derudover er han tiltalt for blufærdighedskrænkelse og besiddelse og udbredelse af børneporno.



En tiltale for overtrædelse af våbenbekendtgørelsen er frafaldet.



Anklageren kræver ham udover tre års fængsel idømt et påbud om ikke at opholde sig sammen med personer under 18 år samt et forbud mod at kontakte personer under 18 år.