26-årig blev aggressiv efter betjente blandede sig i skænderi

HADERSLEV: En politipatrulje kom natten til søndag klokken 01.12 forbi Nørregade. Her var et skænderi mellem to parter ved at udvikle sig, og betjentene valgte derfor at gå imellem og bede parterne om at stoppe skænderiet.

Det fik dog den ene part til at rette vreden mod betjentene i stedet. Der var tale om en 26-årig mand fra Haderslev, der gjorde udfald mod betjentene og opførte sig truende. Manden endte derfor med at blive anholdt og er først blevet løsladt igen søndag morgen. Han blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, trusler om vold mod betjente og fornærmelig tiltale.

Samtidig var den 26-årige ikke dansk statsborger, og han skulle derfor efter udlændingeloven have haft ID-papirer på sig, hvilket han ikke havde. Det gav også en bøde.