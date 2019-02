2.500 underskrifter skal få regionen til at genindføre tilbuddet om strålebehandling i Flensborg

2.500 underskrifter kom Slesvigsk Parti med til rgionsformand Stephanie Lose og formanden for sundhedsudvalget Poul-Erik Svendsen - samt en opfordring til at genindføre tilbud om strålebehandling i Flensborg.

Sønderjylland: Gösta Toft fra Slesvigsk Parti kunne forleden aflevere 2.500 underskrifter til regionsformand Stephanie Lose og formand for sundhedsudvalget Poul-Erik Svendsen i Regionshuset i Vejle. Underskriften bakker op om partiets ønske om, at regionen igen skal tilbyde strålebehandling i Flensborg til danske patienter.

- Vi er glade for, at regionspolitikerne tog sig tid til at tage imod os og ikke mindst de 2.500 underskrifter. Vores underskriftsindsamling har mødt opbakning i befolkningen, der ønsker det nære behandlingstilbud, der eksisterer lige på den anden side af grænsen, forklarer Gösta Toft i en pressemeddelelse fra Slesvigsk Parti.

I 2016 besluttede Regionsrådet for Region Syddanmark at afskaffe tilbuddet om strålebehandling i Flensborg for at opnå en besparelse på 1,1 mio. kroner.