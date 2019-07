Holger Vidriksen, Skinkelsvej 23, Haderslev, har fredag 9. august 25 års jubilæum hos Lindab.Holger har sin egen lille afdeling i et hjørne af den ene produktionshal. Det passer ham rigtig godt. Og det har det altid gjort, for sådan arbejder man bedst, når man er noget af en enspænder!Fredag 9. august er det 25 år siden Holger Vidriksen kom til Lindab i Haderslev, hvor han har været en trofast servicemedarbejder i produktionen af ventilationskomponenter.De første mange år sørgede han for at gøre bjerge af papkasser klar og havde styr på krympeovnen, så alt var klar, når der skulle pakkes rør og fittings til kunder og andre Lindab-afdelinger. Desuden sørger han for, at der altid er håndværktøj, handsker og andre værnemidler til kollegerne.I en periode håndbukkede Holger Vidriksen emner i tyndpladestål til kolleger internt i produktionen, indtil en af Lindabs første robotter overtog det arbejde. Det gav ham så tid til andre opgaver. Egentlig er Holger Vidriksen uddannet på kontor. Men det var slet ikke ham, så han har arbejdet i produktionen på et par brødfabrikker i det sønderjyske, og kom så til Lindab i 1994.- Det var første gang, at jeg var i så stort et firma, og det tog et godt stykke tid at vænne sig til. Der var mange produkter og kolleger, jeg skulle lære navnene på, siger han med et lille smil. Og det er faktisk gået rigtig godt. Jeg er glad for at være på Lindab. Det er en god arbejdsplads, siger han.