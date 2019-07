Glen Winther Grandt, Åstrup Allé 77, Haderslev, har søndag 18. august 25 års jubilæum hos Lindab.Denne dag får den gule uniform lov til at ligge på sin plads på lageret. Den er han ellers glad for og har den på hver dag.- Når man kører truck ude på lagerpladsen, er det rart at kunne ses. For vi kører rundt med både store og meget lange ventilationsrør, siger Glen Winther Grandt, 47 år. Han ikke har haft ret mange sygedage i de første 25 år på Lindab.- Det er garanteret fordi, man er ude i al slags vejr. Og det kan jeg også bedst lide. Desuden har vi det frit her på Lindab og ikke mindst ude på lagerpladsen, hvor man nærmest er sin egen herre. Hvis man altså passer sit arbejde, siger han med et smil.Han startede i produktionen på aftenholdet og kendte allerede en del til Lindabs ventilationsproduktionen. For mens han gik i skole, hjalp han i et par år en lokal vognmand med at læsse ventilationsrør fra kl. 5 om morgenen, til han skulle i skole.Drømmen om at blive lastbilchauffør blev opfyldt. Men det blev kun til et par år bag rattet, inden han tog en afstikker til Arla i Christiansfeld - og kom så til Lindab. De sidste 19 år har det været bag rattet på en gaffeltruck.Han har aldrig overvejet at se sig om efter andet arbejde. Arbejdet, kollegerne og forholdene på Lindab passer ham rigtig fint.