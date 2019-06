HADERSLEV: En politipatrulje standsede natten til lørdag klokken 00.55 en bilist på Aastrupvej. Politiet testede manden for alkohol og narkotika, og manden viste sig at være påvirket af narkotika. Han blev derfor anholdt, sigtet for narkokørsel, og blev taget med til en blodprøve.