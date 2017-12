24-årig efter biljagt: Det var dumt, men ingen var i fare

Den 24-årige, der julemorgen blev anholdt for at stikke af fra politiet, mener ikke der var fare for andres liv. Arkivfoto: Kim Haugaard

Julemorgen valgte en 24-årig mand at stikke af fra politiet, da en politipatrulje gerne ville i kontakt med ham. Det resulterede i en biljagt, der endte på H.C. Østedsvej i den østlige del af Haderslev. JydskeVestkysten fik fat i den 24-årige, der erkender dumhed, men afviser at have skabt fare for andre.

HADERSLEV: Sigtelserne mod en 24-årig mand fra Haderslev står i kø, efter han mandag morgen valgte at stikke af, da en politipatrulje ville i kontakt med han. Her i blandt at modsætte sig anholdelse, kørsel i narkopåvirket tilstand, kørsel uden førerret, da kørekortet var frakendt, kørsel i en uregistreret bil samt diverse overtrædelser af færdselsloven, blandt andet forkert vej omkring et helleanlæg. På H.C. Ørstedvej i den nordlige/østlige del af Haderslev lykkedes det dog at få bilisten stoppet, og føreren af bilen, en 24-årig mand, blev anholdt.

det kan godt være det lyder vildt, men det gik altså ikke vildt for sig, det kunne have været værre. 24-årig, der stak af fra politiet

det sigtes han for Biljagten fandt sted mandag morgen omkring klokken 9.15 i den østlige del af Haderslev. Den 24-årige sigtes for: At modsætte sig anholdelse,



Kørsel i narkopåvirket tilstand,



Kørsel uden førerret, da kørekortet var frakendt,



Kørsel i en uregistreret bil



sSamt diverse overtrædelser af færdselsloven, blandt andet forkert vej omkring et helleanlæg.

- Det var ikke vildt Den 24-årige, hvis navn og identitet er redaktionen bekendt, mener dog, at avisen var helt gal på den i formiddagens fremstilling af forløbet. I første omgang forlød det at politijagten begyndte i midtbyen, men ifølge den 24-årige selv begyndte den ved havnen i Haderslev, tæt på VUC Syd og strakte sig i den østlige del af byen. -Jeg skulle aldrig have sat mig ind i den bil. Jeg traf en helt forkert beslutning, men der var altså ingen, der var i fare, fordi der var overhovedet ikke nogen at se. Det foregik jo i udkanten af byen. Det kan godt være det lyder vildt, men det gik altså ikke vildt for sig, det kunne have været værre, siger den 24-årige, som JydskeVestkysten fandt frem til via sociale medier og lokale kilder. Han deler gerne sin version, men ønsker af hensyn til sit job at være anonym.