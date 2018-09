HOPTRUP: Utrygge borgere har bedt om fartkontrol i Hoptrup Hovedgade. Det ønske efterkom politiet igen tirsdag. ATK-bilen fangede 22 fartsyndere. To af dem fik et klip i kørekortet for at køre 72 km/t. Det er byzone, så man må højest køre 50.

Sidst hastighedskontrollen holdt der, var den 23. august. 20 gik i fartfælden den dag. Én af dem fik et klip. Det er altså ikke blevet bedre; men værre. Så politiet kommer nok igen.