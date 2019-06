HADERSLEV: En 21-årig mand fra Haderslev var natten til søndag klokken 00.58 i byen i Nørregade. Her var han blevet så vred på en dørmand, at han forsøgte at komme i slagsmål med ham. Det var dørmanden dog ikke interesseret i og tilkaldte politiet, der kunne give den unge mand en bøde for at overtræde restaurationsloven.