200 meter til forskel: Skydeselskab vil have egen hjertestarter

Haderslev Skydeselskab af 1857 prøver ihærdigt at skaffe en hjertestarter, som kan hænge udenfor til gavn for både dem selv og deres naboer.

- Hvor hurtigt kan du løber de 200 meter frem og tilbage for at hente hjertestarteren? Fire minutter? Fem? Det, tror jeg da, har en betydning, siger han.

Hjertestarten skal hænge udendørs, så den bliver til gavn for flest mulige. I øjeblikket er den tætteste hjertestarter ved politistationen godt 200 meter væk. Alligevel mener Svend-Erik Thye, at det give mening at sætte en op ved skydeselskabets lokaler.

Men det er ikke kun selskabet, som får glæde af hjertestarteren, hvis det lykkes at finde indsamlere til 30 rute. Selskabet har også et festlokale, som udlejes til alle, og så ligger der en indgang til Kløften Festivalen lige ude for døren.

- Gennemsnitsalderen i selskabet er omkring halvtreds, hvis ikke plus. Så vores medlemmer er helt klart i risikogruppen for at få et hjertestop. Det er der ingen tvivl om, siger Svend-Erik Thye, der er kasserer i Haderslev Skydeselskab af 1857, og som har været medlem i mere end 15 år.

Det magiske tal

Det kræver som sagt at klubben stiller med nok frivillige til at kunne gå 30 ruter ved Hjerteforeningens landsindsamling den 22. april. De frivillige behøver ikke have tilknytning til klubben, og man bestemmer selv, i hvilken del af landet man vil gå, så længe man er registreret som indsamler for Haderslev Skydeselskab af 1857.

En uge inden indsamlingen har de lidt over ti indsamlere.

- Nogle af dem, som allerede har meldt sig, er folk, der har været med til at redde liv før. De kan virkelig se pointen og den hjælp en hjertestarter giver, siger Sven-Erik Thye.

Selvom der stadig mangler en del indsamlere for at nå det magisk tal 30, er han fortrøstningsfuld. Kløften har lovet at stille med et par mand, da de også kan få glæde af hjertestarteren, og den indstilling, håber Svend-Erik Thye, smitter af på andre.

- Det er et forsøg på at forebygge i stedet for at skulle behandle. Det skal nok lykkes, siger han.