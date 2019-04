200 børn og voksne deltog i demonstration for minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Der er to voksne til 20 børn i nogle vuggestuer, fortalte en af initiativtagerne.

Det vil en af formændene, Rune Friis, arbejde for, hvilket han forklarede, da mellem 150-200 forældre gik på gaden lørdag den 6. april og samledes i Damparken, hvor Rune Friis og Ulla Koustrup som repræsentant for pædagogernes fagforening talte.

HADERSLEV. De forældrevalgte bestyrelsesformænd for daginstitutionerne bør fremover udtale sig i fællesskab om de forhold, der hersker ude i institutionerne.

Jeg ved ikke, om minimumsnormeringer i sig selv løser problemet, men det her giver en debat om børns trivsel, og alene det er et fremskridt.

Rune Friis ville helst have været fri for at være taler, men ingen andre forældre havde meldt sig. Foto: Michael Mogensen

- Også i Haderslev er der vuggestuer, hvor der er to voksne til 20 børn, og hvor børn hvileløst leder efter en krog, hvor der er ro, sagde Rune Friis, da børn og voksne var samlet på legepladsen i Damparken.

Demonstrationen var en af 58 i landet, der alle begyndte klokken 13, og den havde som mål at kræve minimumsnormeringer i daginstitutionerne:

- Og det er så muligt, at vi kommer til at gentage os selv igen, igen og igen, men det er børneforældre jo vant til, sagde han til forsamlingen i Damparken.

Demonstrationen gik fra rådhuset via Gravene mod Damparken. Foto: Michael Mogensen

- Hvor er det godt

Demonstrationen gik fra rådhuset over og ned ad Gravene og endte i Damparken:

-Det er børnefamilierne, der kommer dér. Hvor er det godt, at de gør det.

Sådan lød det fra to ældre kvinder i pensionsalderen, der var ved at fortære hver sin is og banan foran kiosken i Damparken, da demonstranterne sivede hen mod legepladsen.

En af deltagerne var Nadia Fuglsang Kolstrup, der selv er pædagog:

- Vi vil gerne have nogle børn, der vokser op, får gode ideer og er opfindsomme. Men det kræver nogle voksne til at tage sig af dem. Der er børn, der slår hinanden og så vælter det hele, og så er der de børn, der har oplevet en skilsmisse og måske har brug for mere omsorg.