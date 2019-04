200 borgere hørte om biogas på Næsset

Initiativtager Jesper Bram inviterer alle interesserede på bustur til biogasanlægget i Bevtoft for, at de kan få stillet flere spørgsmål om biogas.

Hoptrup: Over 200 interesserede borgere var torsdag samlet på Hoptrup Efterskole til informationsmøde vedrørende planerne for etablering af et biogasanlæg på Haderslev Næs.

Mødet var arrangeret af bygherre, landmand Jesper Bram.

Efter de forskellige indlæg og en kort kaffepause var der mulighed for at stille spørgsmål fra salen. De helt store temaer var lugtgener og øget transport i nærområdet.

- Jeg vil gerne understrege, at man naturligvis kan stole på de tal, vi fremlægger. Når man oplever, at der i idéfasen har været forskellige tal fremme, for eksempel omkring højde på skorsten, så er det, fordi vi løbende udvikler projektet og lytter til de bekymringer, der dukker op undervejs. Det har blandt andet betydet, at vi har reduceret højden på skorstene markant på de nye visualiseringer, siger Jesper Bram i en pressemeddelelse, som er sendt ud efter mødet.

Udover, at initiativtagerne benyttede lejligheden til at fortælle om planerne og lytte til de fremmødtes bekymringer i forhold til lugtgener, transport og beliggenhed, inviterede de også alle interesserede til en bustur til biogasanlægget i Bevtoft.

- Vi ønsker, at vi får belyst en eventuel etablering af et biogasanlæg på bedst mulig vis, hvor det er fakta, der danner baggrund for beslutningen om at etablere et biogasanlæg. Og her tænker vi, at et besøg på et allerede eksisterende anlæg i Bevtoft kan give syn for sagen, siger Jesper Bram.

- Det har været en god aften, hvor der er blevet stillet en masse spørgsmål - netop som vi ønskede det, siger Jesper Bram.

Han er initiativtager til ansøgningen om biogasprojektet.