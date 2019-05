200 aktører og bodefolk er klar til Hertug Hans Festival

- At være på marked er en del af DNA for vores bodefolk og aktører. De kommer frivilligt og besidder en stor viden om alt fra husflid til håndværk. Den viden vil de hellere end gerne dele med vores gæster, siger formanden for Hertug Hans Festival, Anette Prip, i en pressemeddelelse.

Frem til søndag eftermiddag 2. juni vil bodefolk og aktører fra ind- og udland sætte tiden godt 500 år tilbage til senmiddelalderen og den tidlige renæssance og give store og små et indblik i dagligliv og håndværk, som det så ud i Haderslev under Hertug Hans' regeringstid.

Haderslev: Hertug Hans Festival lover, at der er noget for hele familien, når festivalen åbner fredag 31. maj kl. 10 i Haderslevs Dampark.

Mere mad på programmet

Årets middelaldermarked byder på masser af mad. Ud over Hertug Hans Festivals store historiske taffel med underholdning lørdag aften kl. 19 samt festivalens egen bod med rustik middelaldermad vil der rundt på markedspladsen være mulighed for at købe alt fra pandekager og karameller til et måltid. I parken åbner kromutter Thess blandt andet for første gang middelalderkroen Den Sorte Ravn.

- Vi vil gerne tilbyde vores gæster mere mad, så det kommer til at dufte endnu mere af middelalder, og derfor har vi åbnet for, at vores aktører kan sælge mad- og drikkevarer, mod at de betaler tiende til festivalen, siger Anette Prip.

Der er som altid gratis adgang til markedet, der i år falder sammen med Kristi himmelfartsferien.