Kim Larsens død har ramt 20-årige Maja Hansen hårdt, han har været en del af hendes lydbillede hele livet. Derfor står hun på lørdag i spidsen for et fakkeloptog gennem Haderslev midtby for at sende en sidste hilsen til hele Danmarks gavflab.

HADERSLEV: Hun fik Kim Larsens sange ind med modermælken, og livet igennem har der der altid været en Kim Larsen sang der passede, uanset anledningen:

- Da min oldemor døde, ville jeg gerne have sunget "Om lidt så bliver her stille...", men jeg kunne ikke, fordi jeg var alt for ked af det, fortæller Maja Hansen på 20 år, der dog også mindes mange lyse stunder med hele Danmarks Larsen som lydtapet:

- Pianomand er nok min favorit, den er bare så smuk, men der er så mange. Kim Larsen samlede generationer, min far og jeg har mange gange sammen sunget med på en Kim Larsen sang, og vi kan begge dem alle.

Hun ved, at mange andre har det som hun, og derfor er hun nu i færd med at arrangere et fakkeloptog gennem Haderslev for at sende en sidste hilsen til Kim Larsen:

- Jeg synes, det kunne være så smukt at sige rigtigt farvel til ham og gøre det sammen med mange, af respekt for ham og for hans familie. Han var noget særligt, siger Maja Hansen, der på Facebook har oprettet en begivenhed. En begivenhed hun nu har fået myndighedernes tilladelse til, hvilket er en sejr for Maja Hansen.

Der er rigtig mange der bakker op om hendes initiativ, heldigvis også hendes kæreste:

- Jeg synes, det kunne være en fantastisk måde at sige farvel, fordi jeg er faktisk også flasket op med Kim Larsen, forklarer Majas kæreste Mads, og tilføjer:

- Hvorfor skal det kun være i de store byer, at han mindes, jeg synes, det er godt, at vi også kan finde ud af noget i de mindre provinsbyer.

Maja og Mads håber, at der kommer mindst 100 mennesker og bliver en del af fakkeloptoget, der har fået tilladelse til at gå gennem byen. Optoget begynder på lørdag klokken 19 ved politistationen i Haderslev.