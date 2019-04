Vojens: Politiet stoppede onsdag aften klokken 23.12 en bil på Østergade i Vojens. Bag rettet sad en 19-årig mand. Da politiet testede ham for stoffer, slog narkometeret ud. Derfor blev der efterfølgende taget en blodprøve af ham. Det var ikke alle, som var til stede ved episoden, der tog den besked lige pænt. Kort efter sigtede politet en mand på det samme sted for fornærmende tiltale af betjentene, oplyser Ivan Gohr Jensen, der er vagtchef for Syd- og Sønderjyllands politi.