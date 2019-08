Haderslev: En kvinde på 19 år fra Christiansfeld forbrudte sig mod restaurationsloven, da hun udviste voldsom adfærd på en beværtning ved Gravene i Haderslev.

Efter at den 19-årige blev bedt om at forlade værtshuset, blev hun aggressiv og udadreagerende, hvilket resulterede i, at hun klokken 04:08 blev anholdt og taget med på stationen til afkøling. Hun blev løsladt senere på morgenen.