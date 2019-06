Haderslev: En 19-årig kvinde blev mandag morgen klokken 05.33 sigtet og anholdt for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Det skete ved Smedegade i Haderslev.

Ifølge politiet opførte kvinden sig "uanstændigt" og var til gene for andre.

Angiveligt simulerede kvinden flere gange at blive kvalt, ligesom hun gentagne gange hoppede op og ned af et hegn.

Politiet anholdte kvinden og tog hende med på politistationen for at få hende til at falde til ro. Da det var lykkedes, blev hun løsladt igen.