18 nye ansatte havde første arbejdsdag i Haderslev

Onsdag var første arbejdsdag for flere nye ansatte hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. De får arbejdsplads i Haderslev, men det er sværere at få dem til at flytte til byen, lyder det.

Haderslev: Flagene var onsdag fremme foran indgangen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring på havnen. Styrelsen har ansat 18 nye medarbejdere, der onsdag havde første arbejdsdag. De er ansat i forskellige sektioner, men de skal alle hjælpe med at vurdere sager om arbejdsskader.

De nye arbejdspladser i Haderslev er en udløber fra den udflytning af arbejdspladser, som regeringen i 2015 fremlagde under navnet Bedre Balance.

Det er ikke altid lige let at lokke akademikere til Haderslev, men ifølge Merete Torré Lauridsen, der er sektionschef i Center for Ulykker, er det ikke et problem, de har.

- Vi kan godt få folk til at komme her for at arbejde, men det er lidt sværere at få dem til at flytte til byen. Her håber jeg, at de nye ansatte med tiden vil falde for Haderslev og så flytte hertil, siger hun.

Forskellighed skal sikre den gode procesTre af de nye ansatte, Jydske Vestkysten har fået lov at snakke med, skal alle pendle til deres nye arbejdsplads.

- Jeg bor i Hedensted, og der bliver jeg boende. Men jeg har planer om at være ansat her længe, så den lange tur får ikke indflydelse på det, siger Camilla Sønderskov Andersen, der er uddannet jurist.

Blandt de nye medarbejdere er der blandt andet sygeplejersker, fysioterapeuter og jurister. En blandet flok, men det er med til at styrke fagligheden i arbejdet.

- Det smidiggør vores arbejde, at de ansatte har forskellig baggrund. Det giver forskellige syn på de arbejdsskadesager, vi får, siger Merete Torré Lauridsen.

Arbejsmarkedets Erhverssikring er en del af ATP-koncernen. Det er en af de største juridiske arbejdspladser i regionen.