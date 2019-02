17-årig nægtede røveriforsøg og bortførelse

HADERSLEV: For fem måneder siden blev en 16-årig dreng varetægtsfængslet i et lukket retsmøde. Der kom ikke så meget andet ud, end at han havde truet et vidne. Få dage efter blev en 20-årig mand varetægtsfængslet i samme sag.

Men sagen handler om meget mere. Retssagen begyndte i denne uge. Den 16-årige er blevet 17. Anklageskriftet handlede blandt andet også om frihedsberøvelse, ulovlig tvang, hæleri og tyveri. Det skulle være gået ud over en bekendt den 1. juni sidste år.

Sammen med en eller to ukendte medgerningsmænd skal han have tvunget en unge mand til at forsøge at hæve penge på et stjålet betalingskort og bagefter at have handlet med det.

Han er også tiltalt for forsøg på røveri mod en anden ung mand den 10. juni i Storegade.

Og for den 18. august at true vidnet i det første forhold med at "smadre det hele" i hans bopæl. Den 20-årige er sigtet for at sige til vidnet: "Jeg vil slå dig og stikke dig ned, hvis du ikke fjerner anmeldelsen".

Det var det sidstnævnte forhold, der udløste varetægtsfængslingerne.