160 brugte en søndag på at blive våde og beskidte

HADERSLEV: En langtrukken hylen fra en sirene hang over Haderslev søndag eftermiddag. Stod man på Louisevej, kunne man se røg stige op fra et ikke nærmere definérbart område, og en stor militær helikopter larmede rundt over området ved Louisevej og Haderslevs øvelsesterræn.

Krig? Filmoptagelser?

Nej, et løb. 160 mænd og kvinder stod klokken 13 parat i løbetøjet ved Eksercérhuset på Louisevej, hvor Haderslev Garnisons Idrætsforening, HAGI, for første gang forsøgte sig med et "military run" for alle - altså også civile.

Deltagerne kunne løbe fem eller ti kilometer, og undervejs var der sørget for overraskelser i form af brand og røg, "mine-områder" med kanonslag og andre indslag der skulle sørge for, at deltagerne blev både våde og beskidte. Fem kilometer-ruten var for "rekrutterne" og ti kilometer-ruten for "eliten".