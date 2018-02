16 job i fare: Glasfirma begæret konkurs

Selskabet DSG Industi A/S, Langkær 6 i Haderslev, er begæret konkurs.

Det fremgår af Statstidende 30. januar.

Glasfirmaet har 16 ansatte, og de er alle sendt hjem med besked om at vente yderligere oplysninger fra kurator om, hvorvidt firmaet kan fortsætte eller opløses.

Thomas Gormsen er arbejdsmand på virksomheden:

- Vi har fortsat ikke hørt noget, men vi har fået at vide, at vi skulle få mere at vide meget snart. Altså om vi har et job eller vi skal ud og søge noget nyt, siger Thomas Gormsen, som det lykkedes JV at få kontakt til.

Ifølge firmaets hjemmeside er "DSG Industri AS en af landets førende leverandører af sikkerhedsglas, glasfacadebeklædninger, komplette glasvægge med døre, indgangspartier, glasværn og glastrin."

Det er dog ikke muligt at ringe til firmaets hovednummer. Her fortæller en telefonsvarer, at de ansatte holder juleferie, men kan træffes igen efter ferien. Det samme fremgår af facebook-siden.

Kurator, Corna Levin Munch, oplyser, at der arbejdes på at få en overdragelse i stand. Der har været interesserede allerede, og kurator har 14 dage 31. januar til at få en overdragelse i stand.

Der er gæld i firmaet, men kurator har endnu ikke overblik over, hvor stor gælden er.

Selskabet blev første gang registreret som selskab i 1979. Det ejes ifølge cvr-registeret af Anne-Bell Back Kristensen, Haderslev.

Årsregnskabet gav et underskud på cirka en million kroner sidste år.