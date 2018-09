HADERSLEV: I al diskretion blev en 16-årig dreng fredag eftermiddag varetægtsfængslet i fire uger. Det skete for lukkede døre ved Retten i Sønderborg. Den 16-årige, som er syrisk statsborger, men bor i Haderslev, blev sigtet for trusler mod et vidne.

Han blev anholdt fredag morgen. Men fordi sagen ind til videre føres for lukkede døre, har politiet og anklagemyndigheden ikke yderligere kommentarer. Efterforskningen er heller ikke færdig.

Den 16-årige er på grund af sin unge alder fængslet i surrogat på en lukket institution.