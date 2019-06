145 gør klar til søfestival

Festivalen åbner fredag den 14. juni om aftenen, og når det hele slutter lørdag ved midnatstid, forventer Lars Boisen, fra arrangørgruppen, at et par tusinde gæster har deltaget.

VEDSTED: Området ved Vedsted Sø er i disse dage ved at blive festivalplads. 145 frivillige - flere end tidligere år - arbejder på, at området kan være klar til den femte festival, der kalder sig Danmarks naturligste.

Visionen er 3500 deltagere, men det tal mangler festivalen endnu at nå.

Fredag byder på musik med Neighbours & Friends og Amalie Thørholm med band, mens entertaineren Alex Bødiker er konferencier.

- Det er en aften for det modne publikum, og der er entré, for den aften med Neighbours er dyrere for os at arrangere, siger Lars Boisen.

Til lørdagens overflødighedshorn af musik, der begynder klokken 12 og slutter 12 timer senere, er der gratis entré. Her er det den tidligere Haderslev-dreng, entertaineren Kasper Nielsen, blandt andet kendt fra "Live fra Bremen", der binder indslagene sammen.

Hovednavnet bliver Kim Larsens søn, Sylvester, sammen med orkester Nåleøjet. Festivalen får også besøg af vinderen af årets Kløften Kontest, der netop er kåret i Banehuset i Sommersted, Esben Kronborg, der ligeledes optræder under årets Kløften Festival 27.-29. juni. Også barnestjernerne fra MGP 2018, Melissa og Victoria fra Haderslev, skal på scenen.

Og mens Kløften Festivalen for første gang bliver kontantfri, kan gæsterne ved søen i Vedsted betale med det hele: Kontanter, kreditkort og mobilepay.