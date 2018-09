135 nye boliger skal give ældre bydel et løft

Haderslev: Haderslev er på vej til at få en helt ny moderne bydel med 135 nye boliger midt i et ældre villakvarter. Et fuldstændig enigt byråd besluttede tirsdag at sende et forslag til lokalplan for det nye boligområde på Engel-grunden mellem Bøndergårdene og Simmerstedvej i offentlig høring i otte uger sammen med et kommuneplantillæg for samme område.

Det skete efter, at byrådet i enighed havde valgt at følge indstillingen fra udvalget for plan og miljø, som havde taget indsigelser og kommentarer fra en allerede afholdt idéhøring til efterretning.

- Dette projekt tilfører bydelen noget meget positivt. Her er ingen lejeboliger eller rækkehuse, og med projektet kan vi udvikle denne lidt ældre bydel til også at få den type boliger, sagde Enhedslistens Svend Brandt blandt andet.