125 ryttere dystede i galgerne

77-årige forrider Anton Jensen fra Roager begyndte allerede, da han var ti år. Men han var langt fra alderspræsident. Det var Ustrups Egon Berum, som deltog sammen med to døtre, et barnebarn og et oldebarn. Med sine 83 år og deltagelse i ringridning uafbrudt siden 1949 fejrede den tidligere formand sit 70-års jubilæum ved ringridningen i Over Jerstal i juni.

VEDSTED: Gæstetaleren på fredagens ringriderfrokost var meget begejstret for lange lanser og små ringe. Ringridning er da også en sport for alle aldre og køn. Og mest en familiesport. Lørdag var hele spektret repræsenteret blandt de 125 ryttere.

Skybrud

En enkelt rytter blev smidt af lørdag.

- Men ikke så der skete noget, forsikrede Kjeld Søberg, formand for Vedsted Ringriderforening og svigersøn til den tidligere formand.

Eller gik det fint, lige til et skybrud gjorde alle våde. Det fik formanden at høre for, for han havde vist lovet tørvejr. Kjeld Søberg affejede det med, at der jo var pause. Den sidste galge var dog ikke helt færdig.

- Så tror vi, det klarer op. Og så tager vi de sidste ni gange. Der er cirka 45 ryttere, der har taget de første 15 ringe.

En enkelt foreslog at flytte galgerne ind i teltet.

- Ringridere er ikke så pjattede; de tager al slags vejr, mente formanden.

De yngste deltagere blev heller ikke skræmt af regnen. Niårige Laura Schmidt fra Øster Højst har redet, siden hun var tre år. Lidt utypisk er hun den eneste i familien, som dyrker ringridning, Nu har hun ovenikøbet valgt dressur og spring fra.

- Det er mest ringridning. Det er en rigtig sjov sport, konstaterede Laura, selvom hun kun har dyrket det i to måneder.

Det samme har 11-årige Maia Dahl Hansen fra Over Jerstal. Men hun rider fortsat spring og dressur. Lørdag var hun dog afsted på en lånt pony.

- Min faster rider på min egen, forklarede hun.