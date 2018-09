VOJENS: En kødtyv var på spil på Jernhytvej. Søndag, mandag eller tirsdag var der her indbrud i et privat hjem. En rude i en terrassedør blev knust med en mursten. Derefter var gerningsmændene rundt i hele huset. Der blev stjålet 120 kg oksekød pakket ind i plastikposer, en Ekko motorsav og et CO2 svejsesæt. Hvordan tyvekosterne blev transporteret væk er uvist. Politiet hører gerne om observationer i den forbindelse.