10.000 mennesker ventes til lysfest i Haderslev

- Der kommer nok ikke færre end 10.000 mennesker, siger borgmesteren, der peger på, at lysfesten i år foregår på en lørdag, så deltagerne har fri næste dag.

Haderslev: Op mod 10.000 mennesker ventes til lysfest, når Haderslev Garnison i samarbejde med Haderslev Kommune lørdag markerer 74-året for Danmarks befrielse 4. maj 1945. Det sker traditionen tro med fakkeltog gennem den indre by samt lysfestceremoni på kasernepladsen.

Portene til Haderslev Kaserne åbnes klokken 19.På kasernepladsen vil der være pladser til kørestolsbrugere.Det er gratis at deltage i åbent sikkerhedspolitisk topmøde. På https://xn–haderslevtopmde-iub.dk/program/ kan man sikre sig en gratis billet - og se hele programmet.Efter lysfesten er der afterparty på Gravene, som er arrangeret af Haderslev Butikker.

Musikalsk rejse

Lysfesten har været en fast tradition siden 1940. I 2014 indledte Haderslev Kommune og Haderslev Garnison et samarbejde om fornyelse af lysfesten med respekt for de traditioner, som gennem årene er opbygget. Det skrantende radiosignal fra London med frihedsbudskabet, 4. maj flaget, som kun folder sig ud højt oppe over kasernen den dag, og Prins Jørgens March er i de senere år blevet kombineret med blandt andet spektakulære lysshow i 3D.

Det bliver anderledes i år. Da bliver der skruet op for musikken, når de to musikere, Helene Blum og Harald Haugaard, sammen med Slesvigske Musikkorps og Haderslev Domkirkes Pigekor tager publikum med på en musikalsk rejse gennem historien.

Der vil stadig være speciel effects og lys på kasernen, men der vil ikke være et lysshow som de sidste tre år.

- Vi har ønsket at gøre den del lidt mere levende, siger Thor Lange.

Årets lysfesttaler er biskop Marianne Christiansen.