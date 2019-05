100 historier ligger bag Møllens musikforestilling

I sæson 2016-2017 havde teatret premiere på "borgerscenen", hvor borgere var med på scenen for at sætte liv i deres egne historier sammen med professionelle skuespillere.

Det fortæller instruktøren bag musikforestillingen, skuespiller Ole Sørensen, forud for premieren på "Sange vi husker", der er lørdag den 1 juni - og udsolgt.

HADERSLEV: Der ligger næsten 100 historier fortalt af lokale og et års arbejde for Møllens dramatiker Brian Wind-Hansen, bag teatrets næste premiere.

Ti historier

Denne gang har Møllen valgt alene at lade skuespillerne omdanne historierne til replikker. De mange historier har folk enten selv henvendt sig på Møllen med, eller dramatikeren er gået ud i byen for at tale med unge og ældre.

Ti sange og historier er herefter blevet udvalgt og bearbejdet:

- Det nye er, at der til hver historier knytter sig en sang. Vi kender det her med, at man hører en sang, og så minder den én om en begivenhed, fortæller Ole Sørensen.

Sangene vil afspejle alle livets faser og komme rundt om tilværelsens indtryk, de muntre, de sørgelige og de lykkelige, lover Møllen.