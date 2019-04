100 elever indtager kulturhus med show

HADERSLEV: Små 100 elever fra Hoptrup Efterskole kommer til at optræde for næsten fulde huse i Kulturhus Harmonien i den kommende uge.

Showet er døbt "The Final 13", da det er efterskolens 13. årgang, der viser, hvad den har lært i løbet af skoleåret. Til en afveksling optræder eleverne på de enkelte linjer - dansk, musik, musical og musik - hver for sig. Eleverne fra tekniklinjen sørger for lyd og lys.

Det er fjerde gang, Hoptrup Efterskole, rykker ind i Kulturhus Harmonien med afslutningsshowet.

Showet opføres den 16. og 17. april. Billetterne er gratis og kan bookes på skolens hjemmeside.