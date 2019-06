100 år i dag: Roklub savner ungt blod

Haderslev Roklub omkring 1927. Her ses fire af klubbens konkurrenceroere foran det oprindelige klubhus, der lå, hvor omfartsvejen i dag ligger for enden af dammen. Foto: Historisk Arkiv

Dansk Rosport har leveret mange både EM, VM og OL-medaljer gennem årtierne. Det gælder også Haderslev Roklub, der lørdag fejrer 100-års fødselsdag. Her følger et kort rids af klubbens historie

Haderslev: Lørdag er det 100 år siden, at Haderslev Roklub satte den første åre i vandet. Det hele startede faktisk med en robåd fra København og blev siden til både OL-medaljer og dameroklub. Haderslev har ideelle forhold for rosporten, men i dag kniber det lidt med at få fat på de unge, fortæller formand Povl Maier. - Er man 35 år i vores roklub, så er man desværre én af de unge. Jeg kunne godt ønske mig, at det var anderledes, men vi er nok i hård konkurrence med mange andre tilbud som fitnesscentre og e-sport, siger Povl Maier. Medaljevinder fra OL Jacob Barsøe fra Hammelev er en af de sidste roere fra klubben, der har roet sig helt til tops i verdenseliten, men ellers er de cirka 95 medlemmer lidt for grå i toppen til at nå toppen, synes Povl Maier. - Man kunne have håbet på, at guldfireren og Jacob Barsøe havde givet os flere unge medlemmer, men det skete ikke, siger Povl Maier.

Den traditionsrige kaninsdåb fejres i 1940'erne med Kong Neptuns ankomst. Herefter smøres de nye roere ved dåben ind i rådden fisk og smides i vandet. Foto: Historisk Arkiv.

Første danske klub Lørdag er alle velkomne i roklubben til reception og fejring af den 100 årige, hvor man blandt andet kan høre Povl Maier fortæller lidt om klubbens historie. Siden 1920 er der kommet både danske og tyske roklubber i hele Sønderjylland, men Haderslev var den første danske roklub i Sønderjylland. Den tyske roklub kom dog først, og oprettede allerede i 1902 en roforening. Haderslev Roklub blev stiftet i april 1919, og der var standerhejsning i juni. Samme år blev et lille træhus, hvor omfartsvejen i dag ligger, opført og i 1920 talte klubben 60 medlemmer. Klubben talte nu fire både, og der var også kaproningsbåde iblandt. Grundstenen til klubbens kaproningstradition var lagt. Interessen for roning dengang hænger på landsplan sammen med befolkningens øgede interesse for motion og friluftsliv, der tager fart med industrisamfundet. I 1920'erne sidder en stor del af den arbejdende befolkning på kontor eller arbejder inden døre på fabrik og det er én af årsagerne til, at interessen for friluftsliv og sport er voksende i perioden. I Københavns Havn kan man i perioden årligt se tusinder af tilskuere på kajen, når Polyteknisk Læreanstalt og Københavns Universitet i bedste Oxford- og Cambridge-stil ror om kap i otter. Rosporten tiltrækker især kontorfolk og akademikere, mens andre sportgrene som cykling og boksning tiltrækker arbejdere. I Haderslev er der sågar en årrække også en roklub for katedralskolens elever.

Foto: Foto: Lars Fahrendorff Haderslev Roklubs hjerter på hvid baggrund var en skjult protest mod det tyske styre i Sønderjylland i 1919. Her har der også sneget sig en åre ind fra Fredericia. Foto: Lars Fahrendorff

Dameroklub I starten tæller klubben både mænd og kvinder. Klubbens fane - som også males på årebladene - bærer tre røde løver på hvis baggrund. - Det var helt sikkert et forsøg på at smugle det danske flag ind, selv om starten faktisk er i tysk tid, fortæller Povl Maier. I 1935 har damerne fået nok af at dele hus med mændene, og det lykkes dem at samle så mange penge, at de kan bygge et stenhus til klubben ved Klosterbo. Men i de sidste dage af 2. Verdenskrig, 19. april 1945, stikker nogen ild til den tyske roklub. Og dagen efter sprænger gerniongsmænd en bombe ved damernes danske roklub på Klosterbo. Bådene lykkes det dog at redde ud af den brændende roklub. I 1947 bygger damerne en ny roklub i sten. Det er faktisk de nuværende roklub, som herrerne siden også flytter ind i. Herrernes klubhus ligger nu ved siden af, og er nu i sten. I 1989 er den så faldefærdig og fugtskadet, at den bliver revet ned, og murbrokkerne bliver brugt til at lave den nedkørselsvej til roklubben, som man skal benytte, når man i dag skal helt ned til klubben. I 1990 opføres den store bådehal, som ligger i forlængelse af den oprindelige dameroklub fra 1935.

Foto: Foto: Lars Fahrendorff Formand Povl Maier ved klubbens ældste både. Ganske imponerende er den fra 1950'erne og fortsat én af klubbens mest benyttede! Den blev skænket af Anton Hundewadt, tidligere formand. Foto: Lars Fahrendorff

Ulykken ved Kelstrup I klubbens unge år, i 1926, går det galt for en gruppe roere på langtur. På vej hjem fra Aabenraa Fjord fredag den 24 juli vil de skyd genvej henover Sandvig eller Kelstrup Bugt til Halk. Det er hårdt vejr og båden bordfyldes ude på åbent vandt og vender bugen i vejret. Tre af roerne er gode svømmere og vil svømme i land, mens Hans Fahrendorff og Max Blunk bliver ved båden og kæmper for at holde sig oppe på bugen af den kæntrede båd, mens søerne hele tiden skylder dem ned. En fiskerkone får øje på dem fra land og sender mændene ud. De to roere ved båden overlever med nødt og næppe, mens de tre, der ville svømme efter hjælp, alle drukner. Begravelsen foregår cirka en uge efter og samler store dele af Haderslev i lig-optoget, hvor også de to overlevende roere er med.

Foto: Foto: Lars Fahrendorff Karl Poulsen, Løgstør, var et af de bedste bådværfter gennem mange år til at bygge de klinkbyggede indriggere. Gammel kvalitet forgår ikke så let. Foto: Lars Fahrendorff

Den bedste tid Mellem 1945 og cirka 1955 har Haderslev Roklub sin storhedstid. I en cirka ti-årig periode tæller klubben 250 mænd og kvinder. Det bliver i årene efter også til både OL-deltagelse med medaljer, EM-medaljer og VM-medaljer. Og dertil naturligvis mange Danmarksmestre. I dag forsøger klubben at tiltrække flere børn og unge ved at invitere til skoleroning. Det har både Jels Efterskole og Haderslev realskole været, men det har ikke skabt den store interesse. Sammenlignet med andre sportsgrene er roning - ligesom cykling, langrend og svømning - den sport, som regnes for at være mest fysisk krævende for hjerte og kredsløb. Stort set alle store og små muskelgrupper er i brug. Alligevel er roning her 100 år efter ikke nogen magnet for de unge. Så hvad med fremtiden. - Jeg ved det ikke, men håber, siger Povl Maier.

Foto: Foto: Lars Fahrendorff Komgebåden over dem alle: Roklubbens otter er på vandet igen to gage om ugen. Tidligere kaproer Bjarne Larsen er vendt tilbage til klubben og har fået sat en hold til otteren. Foto: Lars Fahrendorff

Foto: Foto: Lars Fahrendorff Der er vundet mange medaljer i Haderslev Roklub gennem 100 år. Foto: Lars Fahrendorff

Foto: Foto: Lars Fahrendorff Nostalgi fra gamle dage - roere med Elvishår har lige vundet, cirka 1960. Foto: Lars Fahrendorff

Foto: Foto: Lars Fahrendorff Nederst ses Haderslev dameroklubs gamle standerflag. Øverst det oprindelige. "Pigerne havde mere sans for farver", siger Povl Maier. Foto: Lars Fahrendorff