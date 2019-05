Et af rummene var opdannet til en flygtningelejr. Her viser to elever, hvordan en læge forsøger at redde en såret unge kvinde. Foto: Cecilie Thusing Nielsen

Byrådspolitikere og kommunalt ansatte fik onsdag et virkelighedstjek, da de var til kongres på 10. ved Kløften. Her ønskede eleverne at sætte fokus på FN's 17 verdensmål ved at vise rundt i flygtningelejr, på gaden og i den moderne skole.

Haderslev: - Kære delegerede. Bag en sort talerstol, påklistret FN's logo står en rank, ung mand og kigger alvorligt ud over forsamlingen. På en skærm bag ham lyser FN's 17 verdensmål og bader hans ansigt i det gule spotlys. De tilhørende delegerede sidder på rækkerne foran. En forsamling, der i dagens anledning består af byrådsmedlemmer og repræsentanter fra kommunen. - Velkommen til den 17. konference. Og med de ord byder repræsentanten for eleverne på 10. ved Kløften tilhørerne velkommen til FN-arrangementet på tiendeklasseskolen.

FN FN blev dannet af 51 stater efter 2. verdenskrig med det formål at forhindre en verdenskrig i nogensinde at opstå igen.

FN består i dag af 193 medlemslande.

FN's øverste administrative embedsmand er generalsekretæren, der siden 2017 har været portugisiske Antonio Guterres.

FN består af de seks organer: Generalforsamlingen, Sikkerhedsrådet, Økonomiske og Sociale Råd, Forvaltningsrådet, Den Internationale Domstol og Sekretariatet.

I 2015 vedtog verdens regeringsledere på et FN-topmøde, at der frem til 2030 skal sættes kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og vores planet. Det udmundede i de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Verdensmålene forpligter blandt andet FN's medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig vækst.

Kilde: FN

17-årige Lasse Schmidt Hansen gik op og nede ad gangen med sin rolator og samlede flasker for at vise, hvordan virkeligheden er for nogle mennesker. Foto: Cecilie Thusing Nielsen

Vigtig begivenhed Man fornemmer hurtigt, at det er et stort arrangement, der denne onsdag finder sted. Allerede på parkeringspladsen tager guider med akkrediteringer om halsen imod, så snart bilen bliver parkeret. Efter et håndslag bliver gæsterne peget i retning af kongressalen. Ved indgangen hertil bliver adgangsbilletter i alverdens farver uddelt, hvorefter alle kan dykke ned i buffeten, inden det er på tide at finde sin plads. Efter to velkomsttaler fører eleverne de delegerede ud i den virkelighed, som de færreste får lov at opleve. Her bliver det blandt andet til et besøg i en flygtningelejr, et kig ind den moderne skole og et møde med flaskesamleren.

Ved trapperne sad 17-årige Zainab Salem (t.v.) og Kasper Manantan (t.h.), der i dagens anledning var herionmisbrugere, som tiggede de forbigående om penge til at finansiere deres misbrug. Foto: Cecilie Thusing Nielsen

Vil smide mindre plastik i naturen Flaskesamleren, der med sin rollator støder ind i de delegerede, er 17-årige Lasse Schmidt Hansen. Han er sammen med sine klassekammerater blevet undervist i FN's 17 verdensmål for at få større bevidsthed om den verdenen omkring, så den tilegnede viden kan blive formidlet videre til de kommunale gæster. Lasse Schmidt Hansen er særlig overrasket over sin nye viden om plastikforurening. - Jeg har lært, at plastik er meget farligt for naturen. Der er otte tons plastik i havet så vidt, jeg husker. Det ender med, at vi render rundt og træder i plastik hver dag. Vi har for eksempel en plastik-ø i Stillehavet. Det anede jeg ikke, sagde han, mens han kører rundt med sin rollator, der på håndtaget har en flaskefyldt plastikpose hængende. Og netop hans plastikforbrug vil formentlig blive ændret i fremtiden. - Det har givet et lidt andet indblik at få det her at vide, så jeg tror, at jeg vil til at tænke mere over ikke bare at smide plastik, mener den 17-årige flaskesamler.

På parkeringspladsen stod blandt andet 17-årige Christian Christiansen og tog imod gæsterne. Foto: Cecilie Thusing Nielsen

Vær taknemmelig for vandet Mens plastik i Stillehavet er på Lasse Schmidt Hansens dagsorden, så er det noget andet vand, der fylder i rummet ved siden af. Grundvandet. Her bliver de delegerede ført forbi unge i svømmepøl, mens der ved siden af sidder en usoigneret og beskidt ung dyr og forsøger at klemme nok vand ud af en dunk til at fylde et glas vand. - Vi vil vise, at vi burde være lidt taknemmelige for det vand, vi har. Det er mange, der har en opfattelse af, at vand bare er noget, man har, men sådan er det ikke nødvendigvis for alle, fortæller de to 16-årige piger, Emma Enemark Skov og Emma Karg Nielsen, der sidder med hver sin drink i et badebassin.

Eleverne forsøgte at indlemme fakta i deres forskellige fremstillinger af virkeligheden. Foto: Cecilie Thusing Nielsen

Flygtninge og junkier Et af de rum, der får flest til at spærre øjnene op, er rummet med flygtningelejren. Allerede fra døren til det røgfyldte rum går op, kan gæsterne høre snak på et fremmedsprog. Gennem røgen spotter man tre piger, der samlet om en tavle modtager undervisning. Lidt derfra sidder to og spiller med terninger, mens der et tredje sted sidder en ung kvinde og rører rundt i to jerngryder med mad. I den modsatte ende af lejren ligger en tydeligt såret kvinde livløs på en briks, mens en læge i en blodplettet kittel gør klar til at se til hende. På den anden side af døren sidder en ung mand og kvinde med store jakker og tæpper over sig. Den ene kører en lighter under en ske, mens den anden stikker en kanyle i albuehulen. Velkommen til virkeligheden.