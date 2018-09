- Vi skal bære lyset for hinanden

En knappenål kunne høres i græsset, da der under lysceremonien blev holdt et minuts stilhed. Forinden havde årets lystaler, Sanne Brodersen fra Gram Slot, mindes alle om, at være hinandens lysbærere.

HADERSLEV: Lysceremonien bliver aldrig ren rutine, uanset hvor mange gange man overværer den.

For sjette år i træk sænkede roen sig over Stafet for Livet i Haderslev, da stafetten for en kort stund blev stoppet for at give tid og plads til eftertanke, og til at mindes dem,som måske ikke længere var her, og sende en kærlig tænke til dem, der har kæmpet, og dem måske kæmper deres livs kamp lige nu.

Ceremonien indledtes med fællessang. Sangen "Livskraft", som er skrevet specielt til Stafet for Livet i Haderslev, smukt sunget for af duoen "Me & Maria" vakte fugtige øjne, og hos flere trillede en tåre eller ti. Nogle tørrede dem diskret bort, andre lod tårer være tårer, og begge dele var helt ok, fordi det var stunden, hvor der var plads til bevægelse.